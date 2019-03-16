В результате проведенных реформ Азербайджан еще больше усилился - депутат

16 марта 2019 21:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Отчет правительства Азербайджана демонстрирует, что в результате осуществленных в прошлом году реформ Азербайджан еще больше усилился, проведена большая работа по улучшению благосостояния населения.

Об этом во время обсуждений отчета Кабинета министров за 2018 год на пленарном заседании парламента Азербайджана сказал депутат Муса Гасымлы.

Гасымлы рассказал о реформах, проведенных в таможенной и налоговой сферах, работе, проделанной в прошлом году в области развития железнодорожной системы.

Он отметил, что все это развитие было достигнуто в результате стабильности в стране, что позволило в свою очередь принять очередные важные меры в области социальной защиты.

Также Гасымлы в ходе выступления затронул вопрос признания в Азербайджане дипломов студентов, обучавшихся за рубежом, сказав, что следует обращать внимание на качество образования, и коснулся вопроса необходимости некоторых изменений в составе научных советов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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