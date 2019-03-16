Фонд Гейдара Алиева раздает малообеспеченным семьям подарки по случаю праздника Новруз (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - По инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой малообеспеченным семьям по случаю наступающего праздника Новруз раздаются подарки.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Фонд, проект, реализуемый совместно с министерством труда и социальной защиты населения, охватывает все семьи по республике, получающие адресную государственную социальную помощь.

Сотрудники Фонда Гейдара Алиева, командированные в районы, передают праздничные подарки семьям, получающим адресную социальную помощь, поздравляют их с наступающим праздником Новруз.

Отметим, что по инициативе Фонда Гейдара Алиева регулярно малообеспеченным семьям во время различных праздников раздаются подарки, накрываются праздничные столы, реализуются различные проекты в связи с людьми, нуждающимися в социальной помощи. Тем самым Фонд Гейдара Алиева не только вносит свой вклад в социальную политику государства в связи с малообеспеченными семьями, но и оказывает поддержку лицам, нуждающимся в заботе.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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