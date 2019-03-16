Изменена стоимость проезда в поездах Баку-Гянджа-Баку

БАКУ /Trend/ - Снижена стоимость проезда в поездах Баку-Гянджа-Баку. Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

По случаю праздника Новруз ЗАО с 17 по 31 марта снижает стоимость проезда в бизнес-классе поезда Баку-Гянджа-Баку с 50 до 25 манатов. Стоимость проезда в классе стандарт и первом классе останется без изменений.

Для обеспечения растущего в дни праздника Новруз спроса на пассажирские перевозки по маршруту Баку-Гянджа-Баку 20 марта 2019 года на один рейс в одном направлении дополнительно назначается скоростной пассажирский поезд Баку-Гянджа №704. Поезд отбудет из Баку в 09:45 и прибудет в Гянджу в 14:00.

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