В БГУ прошла конференция "Роль молодежи в обеспечении безопасности государства" (ФОТО)

11 апреля 2019 10:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете состоялась конференция "Роль молодежи в обеспечении безопасности государства", посвященная 100-летию создания органов безопасности, сообщает Trend со ссылкой на вуз.

Конференцию, в которой приняли участие ответственные сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ), профессорско-преподавательский состав и студенты БГУ, открыл ректор Эльчин Бабаев. Он затронул историю органов государственной безопасности, формирование традиций государственности великим лидером Гейдаром Алиевым, создание стратегических государственных институтов, развитие и совершенствование органов безопасности. Говоря о реализации политики независимости, стабильности и прогресса под руководством Президента Ильхама Алиева, ректор подчеркнул, что молодежь должна всегда защищать национальные интересы, усердно учиться.

Сотрудник СГБ Турал Мамедов выступил с докладом «Понятие органов специальных служб, действующие в нашей стране в современную эпоху разрушительные силы, их деятельность среди молодежи». Гость подчеркнул, что процессы, происходящие в некоторых странах, особенно сложная ситуация в конфликтных зонах, столкновение с угрозами организованной преступности и другие проблемы требуют от нас бдительности. Турал Мамедов также отметил, что молодежь не должна забывать, что будущее государства, народа, стабильное и динамичное развитие страны зависит от их патриотизма, верности государственности и независимости.

Мероприятие завершилось многочисленными вопросами участников конференции.

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