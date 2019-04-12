В Азербайджане начинается «Неделя иммунизации»

12 апреля 2019 11:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 24 по 30 апреля в Азербайджане пройдет «Неделя иммунизации».

Приказ об этом подписал министр здравоохранения Огтай Ширалиев, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минздрава.

Согласно приказу, проведение «Недели иммунизации» поручено руководителям медицинских управлений и учреждений минздрава всех городов и районов страны.

В документе отражены такие важные вопросы, как привлечение к вакцинации детей, которые по тем или иным причинам остались вне этого процесса, проведение мониторингов в районах республики для контроля уровня охвата вакцинации и др.

«Неделя иммунизации» с 2006 года проводится в европейском регионе по инициативе ВОЗ.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В связи с пожаром в общежитии в Баку медпомощь оказана 8 пострадавшим
Происшествия 10 апреля 22:59
Пожар в общежитии в Баку потушен
Происшествия 10 апреля 12:26
В Азербайджане молодежь будет привлечена к волонтерству в сфере здравоохранения
Общество 3 апреля 10:41
Правоохранительные органы Азербайджана расследуют факт смерти молодой роженицы
Происшествия 28 марта 14:08
Во время пожара в Т/Ц в Баку ухудшилось самочувствие двух владельцев магазинов - минздрав
Происшествия 26 марта 12:53
В ДТП с участием автобуса в Баку пострадали два человека
Происшествия 19 марта 11:23
Лента новостей
Франция не вправе поучать Турцию – глава МИД
Турция 12:32
Греция и Турция откроют для туристов места древних кораблекрушений
В мире 12:31
Тень пустоты: почему ученые пока не увидели черную дыру в центре Галактики
В мире 12:25
Часть Баку останется без света
Общество 12:23
Доля работоспособного населения в Японии стала рекордно низкой
В мире 12:19
В больнице Абшеронского района скончался новорожденный
Происшествия 12:18
Казахстан будет экспортировать товары в арабские страны через порты Ирана
Бизнес 12:18
Ограничивается движение в поселке Баладжары в Баку
Общество 12:09
Хикмет Гаджиев: Азербайджану и Китаю еще многое предстоит сделать для развития двусторонней торговли
Бизнес 12:05