В Азербайджане начинается «Неделя иммунизации»

БАКУ /Trend/ - С 24 по 30 апреля в Азербайджане пройдет «Неделя иммунизации».

Приказ об этом подписал министр здравоохранения Огтай Ширалиев, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минздрава.

Согласно приказу, проведение «Недели иммунизации» поручено руководителям медицинских управлений и учреждений минздрава всех городов и районов страны.

В документе отражены такие важные вопросы, как привлечение к вакцинации детей, которые по тем или иным причинам остались вне этого процесса, проведение мониторингов в районах республики для контроля уровня охвата вакцинации и др.

«Неделя иммунизации» с 2006 года проводится в европейском регионе по инициативе ВОЗ.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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