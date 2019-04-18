В минкультуры Азербайджана новые назначения

БАКУ /Trend/ - В министерстве культуры назначены ответственный по вопросам информации и уполномоченный по этике.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство, в соответствии с законом “О получении информации”, с целью оперативного донесения информации до общественности и обеспечения ее своевременного получения, а также эффективной организации связей между общественностью и средствами массовой информации, начальник отдела информации и связей с общественностью Интигам Гумбатов назначен ответственным по вопросам информации.

Также в соответствии с законом “О правилах этического поведения” и Государственной стратегии “О развитии государственной службы в Азербайджанской Республике на 2019-2025 годы”, с целью соблюдения в министерстве культуры и его структурах правил этического поведения, проведения просветительской работы в этой области и решения спорных вопросов, начальник отдела по вопросам государственной службы и кадровым вопросам Юсиф Сафаров назначен уполномоченным по этике.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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