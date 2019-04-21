Сегодня в Азербайджане состоятся экзамены для учащихся 11 классов

21 апреля 2019 08:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет в средних школах 29 городов и районов Азербайджана, в том числе, в школах-интернатах, вечерних (заочных) школах, специальных школах для детей с нарушениями речи и слуха, с языком обучения отличном от азербайджанского, средних школах в местах заключения и других учебных заведениях среднего образования экзамены для учеников 11 классов.

Как сообщили Trend в ГЭЦ, в целом в экзаменах примут участие 22 748 учеников. Среди них будут также 52 абитуриента с ограничениями зрения и слуха.

Экзамен начнется в 11:00.

Отведенные для экзаменов здания оборудованы и оснащены различными, в том числе и специальными пособиями для детей с физическими ограничениями, также будут сурдопедагоги и индивидуальные контролеры.

На экзамене, с целью проверки способностей по языку обучения, математике и иностранному языку, ученикам предоставляется 85 заданий. Экзамен будет длиться три часа.

На экзамене также будут проверены навыки слушания и общения по иностранному языку. Экзамен начнется озвучиванием текста для слушания. С целью обеспечения тишины во время озвучивания текста в 10:45 будет завершен режим пропуска на экзамен.

Ученики должны взять с собой на экзамен следующие документы:

- пропуск на экзамен;

- документ, подтверждающий личность ученика:

а) граждане Азербайджана - удостоверение личности (в том числе лица возрастом до 16 лет);

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешение, выданное Государственной миграционной службой; иностранцы со статусом беженца и члены их семей - удостоверение беженца;

- ученики, в чьих удостоверениях личности нет фотографии, помимо других документов, должны взять с собой справку с фотографией, выданную образовательным учреждением (фотография на справке должны быть размером 3х4 и подтверждена печатью).

Для проведения выпускного экзамена в городах и районах страны созданы 68 экзаменационных центра. В некоторых зданиях при входе на экзамен для подтверждения личности ученика будет использоваться технология "Face Recognition" (распознавание лица).

Отметим, что результаты выпускных экзаменов будут учтены и прибавлены к набранным при поступлении в высшие учебные заведения по I-IV группам специальностей (в том числе и V группе) баллам. Результаты выпускных экзаменов будут в силе в течение двух лет.

(Текст: Рауф Гулиев)

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