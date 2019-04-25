Когда в Азербайджане снизятся цены на картофель и лук?

25 апреля 2019 22:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на картофель и лук в Азербайджане снизятся в конце мая. Об этом Trend сказал эксперт Вугар Байрамлы.

Эксперт сказал, что причиной высоким ценам в сравнении с предыдущими годами является превосходство спроса над предложением: "Запрет на экспорт картофеля в Иране также стал причиной повышению цен в Азербайджане".

Байрамлы отметил, что рост цен является временным, потому что в конце мая на рынок выйдет новый картофель.

Отметим, что цена одного килограмма лука на рынке составляет 0,70-1,30 маната, а картофеля - 1-1,30 маната.

Напомним, что пятого апреля Кабинет министров Азербайджана принял решение о применении дополнительных пошлин на импорт картофеля, лука и капусты. По решению Кабинета до 31 мая на каждый килограмм импортируемого лука и капусты применяется пошлина в размере двух долларов, на картофель - один доллар до 30 апреля. Целью является повышение уровня потребления населением производимых в стране данных продуктов.

(Автор: Айшам Рустамова. Текст: Рауф Гулиев)

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