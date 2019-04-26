Азербайджанский фестиваль "Насими" стал членом Европейской ассоциации фестивалей

26 апреля 2019 15:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Фестиваль поэзии, искусства и духовности – "Насими" стал членом Европейской ассоциации фестивалей. Как сообщает в пятницу Trend, это первый фестиваль из Азербайджана, ставший членом указанной организации.

Представители фестиваля "Насими" недавно приняли участие в III саммите Фестивалей искусств, проведенном организацией в Лиссабоне. В саммите приняли участие в целом 230 делегаций фестивалей и городов из 45 стран.

Наряду с Фестивалем Насими членами Ассоциации стали девять фестивалей шести стран: Украины, Португалии, Испании, Италии, Швеции и России. Еще два фестиваля приняты в структуру как почетные.

Европейская ассоциация фестивалей с 1952 года объединяет музыкальные, танцевальные, театральные и мультидисциплинарные фестивали в Европе и за ее пределами. Целью организации является объединение фестивалей-членов в масштабе Европы и мира, и внесение вклада в творческую жизнь Европы посредством этих фестивалей. Структура выступает как важная платформа художественных фестивалей.

Отметим, что Фестиваль поэзии, искусства и духовности - "Насими" впервые был проведен в Азербайджане 27-30 сентября 2018 года. Проект нацелен на пропаганду творчества одного из гениальных поэтов и мыслителей Востока Имадеддина Насими (1369-1417). Фестиваль был организован Фондом Гейдара Алиева при содействии министерства культуры.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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