Зал Национальной арены гимнастики в Баку великолепный - Ирина Винер-Усманова

28 апреля 2019 17:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Зал Национальной арены гимнастики в Баку великолепный. Об этом Trend сказала в воскресенье глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

«Зал великолепный, публика прекрасная, условия для тренировок те, которые должны быть для того, чтобы показывать хороший результат», - сказала она.

Комментируя выступление российской сборной на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку, Ирина Винер-Усманова отметила, что сестры Аверины – Дина и Арина завоевали медали в индивидуальной программе, и в многоборье выиграли золотую и серебряную медали.

«Так что результаты неплохие, но все равно мы выявили ошибки, над которыми должны работать», - подчеркнула она.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики также отметила, что Кубок мира - последние соревнования перед Чемпионатом Европы.

«На Чемпионате Европы нет многоборья, есть только отдельные виды индивидуальных выступлений. Чемпионат Европы тоже будет проходить здесь, в Баку», - сказала она.

Напомним, что в воскресенье в Национальной арене гимнастики прошли финалы Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

Были разыграны шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям).

В финальных соревнованиях Азербайджан представила Зохра Агамирова в упражнениях с обручем.

В Кубке мира, прошедшем 26-28 апреля, приняли участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрировали 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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