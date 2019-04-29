Азербайджан представлен национальным павильоном на Ботанической выставке в Пекине (ФОТО)

29 апреля 2019 17:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В столице КНР – Пекине открылась Ботаническая выставка "Pekin Ekspo 2019", на которой при поддержке Центра Гейдара Алиева и министерства экологии и природных ресурсов представлен национальный павильон Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центр.

Выставка охватывает площадь в 503 гектара.

На выставке, которая продолжится до 7 октября, ожидается 16 миллионов посетителей.

Национальный павильон Азербайджана называется «Азербайджан: гармония природы и искусства» ("Azerbaijan: Harmony of Nature and Art").

Спиралевидная форма павильона характеризует устойчивое, стабильное развитие и динамику Азербайджана, а гранатовое дерево в экстерьере павильона – плодотворное будущее страны.

Дизайн интерьера павильона демонстрирует обычаи и традиции страны.

Павильон разделен на четыре части по школам ковроткачества Азербайджана: Карабахская, Тебризская, Гянджа-Газахская и Губа-Ширванская.

Посетители выставки также смогут ознакомиться с национальными музыкальными инструментами, национальными танцами, послушать азербайджанскую музыку. Здесь также экспонируется азербайджанская национальная одежда.

На выставке представлены фото- и видеоматериалы, другая информация о Великом шелковом пути и проектах Азербайджана, поддерживающих инициативу китайского правительства «Один пояс, один путь» для восстановления Великого шелкового пути.

Стенд "I love Baku", установленный на выходе выставочного павильона, представляет различные сувениры с азербайджанскими орнаментами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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