Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, без осадков, умеренный южный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-15, днем - 19-24 градуса тепла, в Баку ночью - 13-15, днем - 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 60-65, днем - 45-50 процентов.

Вечером в некоторых горных районах страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. В предгорьях местами возможен град. Ночью и утром местами туман.

Температура воздуха ночью составит 12-17, днем - 24-29 градусов тепла, в горах ночью - 2-7, днем - 14-19 градусов тепла.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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