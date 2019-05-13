В Азербайджане 19 мая пройдет приемный экзамен в вузы

13 мая 2019 10:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 19 мая проведет приемный экзамен по II и III группам специальностей в вузы Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центр.

Абитуриенты, которые будут участвовать в экзамене, могут распечатать пропускной экзаменационный лист по ссылке http://eservices.dim.gov.az/brxvbak/

Придя на экзамен, абитуриент должен иметь при себе оригинал удостоверения личности и пропускной экзаменационный лист.

Абитуриенты в возрасте до 16 лет (не имеющие фотографии в удостоверении личности), вместе с другими документами, должны иметь при себе справку из школы с наклеенной фотографией 3х4, заверенную печатью школы.

В случае отсутствия одного из документов или несоответствия между ними абитуриент на экзамен допущен не будет.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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