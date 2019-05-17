Лучшие моменты второго дня соревнований 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике (ФОТО)

17 мая 2019 14:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку продолжается второй день соревнований 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике, сообщает Trend.

Сегодня проходят квалификационные соревнования взрослых гимнасток в индивидуальной программе в упражнениях с обручем и мячом.

Отметим, что 16-19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.

АМИ Trend представляет читателям лучшие моменты второго дня соревнований.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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