Тяжелое ДТП в Габале, есть погибший

БАКУ /Trend/ - В Габалинском районе произошло тяжелое ДТП, сообщает во вторник Trend.

ДТП произошло в поселке Нидж около 5 часов утра. В результате столкновения двух автомобилей один человек погиб, трое получили тяжелые травмы.

Погибший - житель села Мирзабейли Мурадов Шахмурад Горхмаз оглу (1997).

Пострадавшие - жители села Нидж Габалинского района Бояджари Борис Багрович, 1973 г.р. и Бояджари Дмитрий Борисович, 1999 г.р., житель села Улудаш Зейналов Изафеддин Наджмеддин оглу, 1961 г.р.

Зейналов и Дмитрий Бояджари были транспортированы на лечение в Баку.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Кенюль Алиева)

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