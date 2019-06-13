Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла

13 июня 2019 13:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в пятницу осадков не ожидается, прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 20-24, днем - 30-35 градусов тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 до 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 30-40 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) усилится северный ветер, температура морской воды составит 21-22 градуса.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) также ожидается усиление северного ветра, температура морской воды - 23-24 градуса.

Вечером в ряде северных и западных районов страны ожидается дождь, местами ливневого характера, возможны грозы, град. Западный ветер в отдельных местах будет усиливаться.

Ночью - 19-24, днем - 33-38, в горах ночью - 10-15, днем - 19-24 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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