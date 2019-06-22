В Агсуинском районе устранение последствий землетрясения близится к концу (ЭКСКЛЮЗИВ)

БАКУ /Trend/ - Продолжается реконструкция аварийных домов, поврежденных в результате землетрясения в Агсуинском районе.

Как сообщили Trend в районной Комиссии чрезвычайных ситуаций, до сегодняшнего дня было снесено 164 аварийных дома. "152 дома, которые находились в аварийном состоянии, были снесены и на них месте построены новые дома современного типа. Еще 12 аварийных домов сносятся в настоящее время. В большинстве из 152 домов строительные работы уже завершены. В настоящее время ведутся завершающие работы. В ближайшее время их передадут жильцам", - сообщили в комиссии.

В учреждении также отметили, что и другие дома, которые пришли в аварийное состояние в результате землетрясения, будут снесены в ближайшие дни и на их месте построят современное жилье.

Отметим, что в результате землетрясения 220 домов в Агсуинском районе пришли в аварийном состоянии, 69 - на территории города, а 151 - в селах.

Напомним, что пятого февраля на территории Агсу, в семи километрах к югу от станции Пиргулу, было зарегистрировано землетрясение силой 4,4 балла. В эпицентре сила подземных толчков достигала пяти, в близлежащих районах – до 4,3 балла.

В этот же день в девяти километрах к юго-западу от станции Пиргулу, на территории Исмаиллы, также произошло землетрясение. 9-11 февраля вновь на территории Агсуинского района были зарегистрированы подземные толчки.

Также подземные толчки были зарегистрированы на территории Агсуинского района девятого и 11 февраля.

(Автор: Самир Али. Текст: Али Гасымов)

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