“Минск 2019”: Мария Стадник вышла в полуфинал

БАКУ /Trend/ - В столице Беларуси - Минске продолжаются II Европейские игры, сообщает в четверг Trend.
Сегодня чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы, представительница Азербайджана Мария Стадник (50 кг) вступила в соревнования по борьбе с 1/4 финала.
Стадник одержала чистую победу над Анной Лукасяк (Польша) со счетом 10:0 и прошла в полуфинал, где ее соперницей будет турчанка Эвин Демихан.
Остальные представительницы Азербайджана так же с победой завершили первые выступления в 1/8 финала.
Алена Колесник (57 кг) победила представительницу Венгрии Рамону Галамбос со счетом 10:0, но проиграла болгарке Мими Христовой со счетом 0:6.
Эльмира Гамбарова (62 кг) одержала победу в 1/8 финала над немкой Луци Манцке со счетом 4:0. Следующая ее соперница - Катаржина Мадровска из Польши.
Сабира Алиева (76 кг) с легкостью обошла гречанку Айкатерину-Эйрини Пициаву – 9:0. В четвертьфинале она будет состязаться с Джорджиной Нелторп (Великобритания).
Полуфиналы начнутся сегодня в 19:00 по бакинскому времени.
Отметим, что сборная Азербайджана находится на 17 месте с одной золотой, 4 серебряными и 9 бронзовыми медалями.
Напомним, что в Минске проходят вторые Европейские игры, на которых Азербайджан представляют 82 спортсмена.
Первые Европейские игры состоялись в 2015 году в Баку.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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