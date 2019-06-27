“Минск 2019”: Мария Стадник вышла в полуфинал

27 июня 2019 15:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В столице Беларуси - Минске продолжаются II Европейские игры, сообщает в четверг Trend.

Сегодня чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы, представительница Азербайджана Мария Стадник (50 кг) вступила в соревнования по борьбе с 1/4 финала.

Стадник одержала чистую победу над Анной Лукасяк (Польша) со счетом 10:0 и прошла в полуфинал, где ее соперницей будет турчанка Эвин Демихан.

Остальные представительницы Азербайджана так же с победой завершили первые выступления в 1/8 финала.

Алена Колесник (57 кг) победила представительницу Венгрии Рамону Галамбос со счетом 10:0, но проиграла болгарке Мими Христовой со счетом 0:6.

Эльмира Гамбарова (62 кг) одержала победу в 1/8 финала над немкой Луци Манцке со счетом 4:0. Следующая ее соперница - Катаржина Мадровска из Польши.

Сабира Алиева (76 кг) с легкостью обошла гречанку Айкатерину-Эйрини Пициаву – 9:0. В четвертьфинале она будет состязаться с Джорджиной Нелторп (Великобритания).

Полуфиналы начнутся сегодня в 19:00 по бакинскому времени.

Отметим, что сборная Азербайджана находится на 17 месте с одной золотой, 4 серебряными и 9 бронзовыми медалями.

Напомним, что в Минске проходят вторые Европейские игры, на которых Азербайджан представляют 82 спортсмена.

Первые Европейские игры состоялись в 2015 году в Баку.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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