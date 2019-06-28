В столичном университете Азербайджана прошел семинар по студентоориентированному обучению (ФОТО)

28 июня 2019 16:03 (UTC+04:00)

В рамках твиннинг-проекта «Поддержка для улучшения высшего образования в Азербайджане», в Бакинском государственном университете (БГУ) прошел семинар на тему «Совершенствование образовательных программ на основе студентоориентированных подходов обучения».

Как сообщает в пятницу Тренд, на открытии семинара, организованного министерством образования совместно с Европейской комиссией, заведующий отделом обеспечения качества, мониторинга и оценивания БГУ Вагиф Гасымов обратился к участникам с приветственной речью. На мероприятии, в котором приняли участие эксперты из Франции, Литвы и Латвии, старший советник министерства образования Азад Ахундов и координатор твиннинг-проекта Лиза Буданова рассказали о концепции обучения, ориентированного на потребности студентов, а также об организации учебного процесса на основе этой концепции.

В семинаре приняли участие также сотрудники семи факультетов по девяти пилотным специальностям (химическая инженерия, учитель химии, учитель информатики, учитель математики, информатика, биология, экология, география и физика), а также деканы, замдеканы, председатели учебно-методического совета, заведующие кафедрами, члены комиссии по специальностям и сотрудники Сумгайытского государственного университета.

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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