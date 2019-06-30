Два азербайджанских каратиста вышли в финал II Европейских игр

30 июня 2019 16:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский каратист Фирдовси Фарзалиев, выступающий в дисциплине "кумите" в весовой категории 60 кг, вышел в полуфинал II Европейских игр, которые проводятся в столице Беларуси - Минске, сообщает в воскресенье Trend.

Фарзалиев занял первое место в своей группе, опередив соперников из Беларуси, Македонии и Италии.

В полуфинале, который состоится в 16:56 по бакинскому времени, Фарзалиев встретится с представителем России Евгением Плахутиным.

Другой азербайджанский каратист Рафаэль Агаев, выступающий в дисциплине "кумите" в весовой категории 75 кг, также прошел в полуфинал.

Агаев занял первое место в своей группе, опередив соперников из Великобритании, Турции и Венгрии.

В полуфинале, который состоится в 17:20 по бакинскому времени, Агаев встретится с представителем Эстонии Павлом Артамоновым.

(Текст: Али Гасымов)

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