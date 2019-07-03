Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась на выставке «Live Life» со студентами, проходящими летнюю практику (ФОТО)

3 июля 2019 22:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA (Международный диалог во имя охраны окружающей среды) Лейла Алиева в среду посетила выставку «Live Life» в Центре Гейдара Алиева и в рамках этого международного выставочного проекта встретилась со студентами, проходящими летнюю практику.

Лейла Алиева ознакомилась на выставке с работами молодых художников.

После ознакомления с выставкой было сделано фото на память с участниками школы летней практики.

Отметим, что 30 отличившихся студентов Азербайджанской государственной академии художеств со 2 июля проходят летнюю практику в Центре Гейдара Алиева.

Идея летней практики, которая продлится до 6 июля, созвучна теме выставки «Live Life» и предусматривает привлечение внимания к проблемам окружающей среды, охране природы, просвещению общественности о роли искусства в этой сфере.

Студенты, принимающие участие в проекте, обеспечены необходимыми базовыми комплектами. Каждый из участников получит поощрительную премию. А в конце проекта из их числа будут отобраны и награждены три победителя.

Выставка «Live Life», организованная по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, привезена в Баку после показа в Лондоне, Париже, Берлине, Москве и Тбилиси, и представлена в Центре Гейдара Алиева с 28 сентября 2018 года. В экспозиции – свыше 200 произведений.

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