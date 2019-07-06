В Баку привезли новые автобусы(ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку продолжается работа по модернизации системы общественного транспорта. Благодаря правильной и прозрачной системе, налаженной Бакинским транспортным агентством, за предыдущий период перевозчики завезли в страну более 200 современных автобусов, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Воспользовавшись благоприятными условиями, созданными для предпринимателей, ООО Vətən.AZ-Trans также привезло в страну новые автобусы. С завтрашнего дня в Баку будет действовать новый автобусный маршрут №46. Оплата проезда на этом маршруте в ближайшее время станет осуществляться в безналичной форме.

Соответствующая работа уже ведется в этом направлении.

Новые автобусы Isuzu Citibus соответствуют стандартам Euro 5, позволяют повысить качество услуг, оказываемых пассажирам. Новыми автобусами смогут комфортно пользоваться так же, лица с ограниченными возможностями. Был установлен специальный механизм для инвалидных колясок.

Следует отметить, что в рамках работ по обновлению автобусного парка столицы, будет завезено 300 автобусов. Первая партия автобусов появится в Баку уже в августе. Длина 20 из этих автобусов достигает 18 метров.

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