В Азербайджане продолжается масштабная реконструкция дорожной инраструктуры региональных дорог

БАКУ/Trend/ - Автомобильная дорога Лерик-Шинабанд-Оранд-Нуравуд-Зардабара Лерикского района реконструируется в соответствии с четвертой технической категорией, передает в среду Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

В настоящее время ведутся работы по вскрытию автогрейдером кюветов протяженностью 18 тысяч погонных метров, установка и изоляция железобетонных водосливных труб различного диаметра, длиной 264 погонных метра. Далее будут осуществлены работы по строительству дорожной основы, которая будет покрыта двумя слоями асфальтобетона. В рамках проекта, строительные работы будут проводиться на площади более 200 тысяч квадратных метров.

Планируется установка 69 дорожных знаков и информационных табло, 42 указателя километров, 320 сигнальных опор. После нанесения горизонтальной разметки дорога будет введена в эксплуатацию.

Дорога Лерик-Шинабанд-Оранд-Нуравуд-Зардабара соединяет четыре населенных пункта общей численностью населения в четыре тысяч человек, обеспечивая также проезд в центр города Лерик. Дорога существенно облегчит сообщения между окрестными населенными пунктами Лерика и районным центром, а также с соседними районами.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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