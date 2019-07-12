В Азербайджане пройдет очередной фестиваль поэзии, искусства и духовности – "Насими" (версия 3)

12 июля 2019 11:58 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:15)

БАКУ /Trend/ - С 28 сентября по 1 октября в Азербайджане состоится фестиваль поэзии, искусства и духовности – "Насими", сообщает в пятницу Trend.

Фестиваль, который будет реализован при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры, нацелен на изучение и пропаганду гениального азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими (1369-1417), а также на исследование его философии, отражающей явления современного мира.

В цикле мероприятий поэзия Насими, философские идеи великого мыслителя будут воспеты в различных видах искусства.

Напомним, что впервые Фестиваль поэзии, искусства, духовности – Насими» прошел 27 -30 сентября 2018 года.

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 января 2019 года в связи с 650-летием со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими этот год был объявлен «Годом Насими»

Как и в прошлом году, фестиваль пройдет под лозунгами - “Превосходя себя”, отражающим философские взгляды поэта, и “Я – крупица, я - светило…”, которые являются его строками.

В рамках проекта в родном краю Насими – Шамахы, а также в Баку и его поселках будут организованы мероприятия, охватывающие различные виды искусства и области знаний.

В фестивале примут участие известные в мировом масштабе насимиведы, ученые и поэты, философы, художники, музыкальные, танцевальные и театральные группы.

В своих лекциях российский психолог Алексей Сытников, итальянский поэт Давид Рондони, проживающий в Великобритании философ и художник азербайджанского происхождения Зейгам Азизов проведут параллели между философией Насими и рядом известных в мире теорий и концепций.

В рамках фестиваля также будут презентованы книги немецкого ученого, известного насимиведа Михаэля Хесса и проживающего в Великобритании исследователя Орхана Миргасымова о Насими и хуруфизме.

В этом году впервые исследователи и знатоки стихов представят свои комментарии и обсудят свое видение одной выбранной газели Насими.

Также в города Шамахы состоится открытие инсталляции современного искусства, посвященной Имадеддину Насими.

Будут объявлены результаты конкурса на лучшее поэтическое произведение в духе Насими или в подражание его стихов проекта "SÖZ" министерства культуры, объявленного в рамках фестиваля среди молодых поэтов.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане пройдет очередной фестиваль поэзии, искусства и духовности – "Насими"
Общество 11:15
При поддержке Фонда Гейдара Алиева народный артист Ялчын Рзазаде пройдет полное обследование и курс лечения
Общество 11 июля 16:40
Начато расследование по факту разрушения памятника древности в Азербайджане
Общество 9 июля 15:49
Парвин Керимзаде: 43-я сессия Комитета всемирного наследия внесет свой вклад в дело охраны богатого культурного наследия нашего народа
Политика 9 июля 14:23
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного благоустроенного двора в рамках проекта «Наш двор» (ФОТО)
Общество 8 июля 23:34
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с детьми, получающими лечение в ряде медицинских учреждений Баку (ФОТО)
Общество 8 июля 22:43
Лента новостей
ЕС является крупнейшим инвестором в нефтяной и ненефтяной сектора Азербайджана
Политика 13:14
Парламент Азербайджана утвердил повышение денежного содержания судей
Политика 13:08
Компания Azneftmash определилась с новым направлением экспорта бурового оборудования
Бизнес 13:04
Парламент Азербайджана утвердил в последнем чтении изменения в госбюджете на 2019 г
Экономика 13:04
Джейхун Байрамов: В Азербайджане мужчины стали чаще работать учителями
Общество 13:03
Азербайджанская компания Azneftmash построит два новых завода в Баку
Бизнес 12:59
Опрос: ЕС признан самой надежной международной организацией в Азербайджане
Политика 12:54
Оборот биржевых сделок в Азербайджане существенно сократился
Финансы 12:49
Парламент Азербайджана утвердил последнее повышение трудовых пенсий
Общество 12:49