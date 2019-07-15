В Азербайджане с начала года е-услугами минтруда воспользовались 5,4 млн человек

БАКУ /Trend/ - С января по июль текущего года в систему электронных услуг министерства труда и социальной защиты населения поступило около 5,4 миллиона обращений, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.

По количеству обращений выделяются е-услуги: «Регистрация уведомления трудовых договоров и информирование об этом работодателя» (1 932 829 обращений), «справка по месту работы» (582 029), «предоставление информации о последнем обследовании в Социально-медицинской экспертной комиссии» (446 915), «получение работниками информации об уведомлениях трудовых договоров» (386 461), «предоставление отчетности по пособиям в связи с временной утратой работоспособности» (164 411), «предоставление информации застрахованным лицам» (126 783), «онлайн-учет застрахованного лица» (125 097), «предоставление отчетов по обязательному государственному социальному страхованию (103 889).

Отметим, что в настоящее время минтруда оказывает населению около 30 видов e-услуг, круг которых расширяется.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.