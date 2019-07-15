Заместитель министра: Процесс приема детей в первый класс практически завершен

БАКУ/Trend/ - Ввиду значительного количества обращений по поводу русского сектора, в общеобразовательных учреждениях министерства образования идет подготовка к открытию новых классов

Об этом сказала заместитель министра образования Махаббат Велиева, сообщает в понедельник Trend.

По ее словам, начиная с этого года, при приеме учеников в первый класс русского сектора стали проводиться собеседования.

Велиева сообщила, что дети, успешно прошедшие собеседование уже распределены по классам.

« Можно сказать, что 90 процентов приема детей в первый класс уже завершился. На сегодняшний день в связи процессом приема нет никаких жалоб”, - сказала она.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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