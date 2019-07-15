Главное управление полиции: Информация о вторжении в штаб "Народного движения Азербайджана" не соотвествует действительности

БАКУ/Trend/ - Информация о вторжении в штаб-квартиру "Народного движения Азербайджана" не соответствует действительности. Сотрудники полиции не проводили никаких обысков в офисе, как утверждает источник недостоверной информации. Офис закрыт владельцем помещения.

Об этом сообщил в понедельник Trend начальник пресс-службы Главного управления полиции Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев.

Согласно информации, право недвижимость, расположенной на улице Зардаби Ясамальского района, была передана владельцем жителю Бинагадинского района Гусейну Алиеву 1982 года рождения на основе доверенности. Последний сдал в аренду эту недвижимость интернет-каналу ANTV.AZ, оформив на жителя села Чахырлы Джебраилского района Аслана Гамидли. Но узнав, что помещение используется не по назначению, группа оппозиционеров самовольно проводит там собрания, пришел в офис, и с помощью работников охраны потребовал немедленно освободить помещение. По причине того, что антиправительственные высказывания причиняли беспокойство, работающим по соседству другим арендаторам, Алиев аннулировал договор об аренде и забрал у арендатора ключи от помещения. Об этом сообщил полиции он сам.

В настоящее время в 29 отделении Ясамальского районного управления полици идет расследование инцидента.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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