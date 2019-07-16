БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане продолжаются экзамены по приему на работу учителей начальных классов общеобразовательных школ, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования.

В экзаменах ожидается участие трех тысяч 280 кандидатов.

Отметим, что во вчерашнем приемном экзамене будущих учителей начальных классов приняло участие две тысячи 879 кандидатов.

Четыре кандидата показали самые высокие результаты – 57 баллов, остальные 1216 кандидатов набрали по 36, еще 246 человек набрали свыше 48 баллов.

Экзамены продлятся до 24 июля.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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