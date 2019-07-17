Афганский министр обсудил расширение сотрудничества с главой минтранспорта, связи и высоких технологий Азербайджана

17 июля 2019 14:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде встретился с министром финансов Афганистана Мохаммедом Хумаюн Гаюми, находящимся в Баку с рабочим визитом, сообщает в среду Trend.

В ходе встречи министры обсудили развитие сотрудничества в сферах транспорта, транизита, информационно-коммуникационных технологий, а также провели обмен мнениями о реализации совместных проектов в этих направлениях.

Отметим, что афганский министр прибыл в Баку для участия на первом заседании совместной рабочей группы по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Афганистана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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