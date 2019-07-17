МВД Азербайджана опубликовало список предметов, запрещенных на фестивале

17 июля 2019 16:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министерство внутренних дел распространило информацию о мерах безопасности во время летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который пройдет в Баку с 21 по 27 июля, сообщает в среду Trend.

Как сообщил начальник отдела пресс-службы МВД, полковник полиции Ильхам Бабаев, приняты соответствующие меры по обеспечению безопасности участников соревнований, гостей и зрителей. Для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности в период проведения фестиваля сотрудники органов внутренних дел будут работать в усиленном режиме.

На территории, где будут проводиться состязания, запрещено проносить велосипеды, скейтборды, скутеры, религиозно-политические баннеры провокационного характера, психотропные и наркотические средства, контейнеры-холодильники, большие сумки, токсичные и легковоспламеняющиеся вещества, любые устройства, способные принести вред окружающим и вызвать общественное волнение, спиртные напитки, животных, контейнеры с напитками, любое питание, за исключением детского, оружие всех видов, фейерверки, лазерные указки, музыкальные инструменты и аудио- и видеоустройства, фотокамеры с длиной объектива более 30 сантиметров, стулья и дроны.

(Автор: Самир Али.Текст:Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Установлена личность человека, курившего в бакинском метро (ФОТО)
Общество 16 июля 17:04
В Губе пройдет гастрономический фестиваль
Экономика 6 июля 11:30
Вилаят Эйвазов: Азербайджанская полиция оправдывает оказанное ей доверие, оставаясь верной долгу
Политика 1 июля 18:53
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Исби Бабаханову почетного звания
Политика 29 июня 16:51
Награждена группа сотрудников министерства внутренних дел Азербайджана
Политика 29 июня 16:36
Ильгару Сейидову присвоено высшее специальное звание генерал-майор полиции
Политика 29 июня 16:12
Лента новостей
Наращивается объем добычи золота в Азербайджане
Бизнес 17:16
Амано может в 2020 году досрочно уйти с поста гендиректора МАГАТЭ
Другие страны 17:10
В Баку и окрестностях местами будут перебои в подаче воды
Общество 17:10
Увеличился объем транспортировки газа по магистральным газопроводам Азербайджана
Экономика 17:05
Телеканал Euronews снял сюжет о Бакинской сессии ЮНЕСКО (ВИДЕО)
Политика 17:04
В Азербайджане созданы мониторинговые группы по охране прибрежной полосы Каспийского моря
Экономика 16:58
В будущем году АН Азербайджана отметит 75-летие
Общество 16:57
Vodafone запустил для абонентов 5G-сеть в Германии
Другие страны 16:56
В Узбекистане введут новые производственные мощности
Бизнес 16:56