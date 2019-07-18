МЧС Азербайджана переходит на усиленный режим работы

18 июля 2019 11:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - МЧС Азербайджана переходит на усиленный режим работы для обеспечения безопасности в связи с Европейским юношеским олимпийским фестивалем Baku 2019, который пройдет 21-27 июля, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ведомство.

Соответствующие силы и средства министерства приведены в полную готовность на спортивных объектах, где будут проходить соревнования, в отелях, местах массового скопления людей, на объектах жизнеобеспечения и других важных объектах, в целях предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций, оперативного устранения их возможных последствий.

Приказ об этом подписал министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров.

Напомним, что XV летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет 21-27 июля в Баку.

Для участия в соревнованиях в Азербайджан прибудут более 3600 спортсменов и технических делегаций.

Атлеты выступят в 10 видах спорта: гимнастике, атлетике, баскетболу, велосипедному спорту, гандболу, дзюдо, плаванию, теннису, волейболу и борьбе.

В ходе фестиваля на 12 спортивных объектах будут задействованы более 2500 волонтеров.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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