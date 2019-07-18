Госслужба миграции о нелегальных мигрантах в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в сравнении с первым полугодием 2018 года число лиц, размещенных в центрах содержания незаконных мигрантов сократилось на 30 процентов.

Об этом, в ходе пресс-конференции, посвященной итогам шести месяцев текущего года, сказал начальник Государственной службы миграции Азербайджана Вюсал Гусейнов, сообщает в четверг Trend.

Он добавил, что если в прошлом году в центры были помещены 899 мигрантов, то в этом году - 627. «Это в основном мигранты из Индии, Ирана, Ирака, Турции, Пакистана и других стран», - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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