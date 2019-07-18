Завтра в Азербайджане 40 градусов тепла

18 июля 2019 14:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра без осадков, умеренно-северо-западный ветер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 22-25, днем - 30-35, в Баку ночью - 23-25, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже, составив 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 45-50 процентов.

На пляжах Абшерона умеренный северо-западный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 23-24, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в отдельных горных районах ожидаются кратковременные грозовые дожди, возможен град. Западный ветер в отдельных местах временами усилится.

Ночью 20-25, днем 35-40, в горах ночью 13-18, днем 23-28 градусов тепла.

19-20 июля на фоне временами усиливающегося северного ветра на Абшеронском полуострове ожидается близкий к климатической норме температурный режим, благоприятствующий метеочувствительным людям.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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