Некоторые отели в Баку приостановили продажу номеров

19 июля 2019 09:45 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Некоторые пятизвездочные отели в центре Баку приостановили продажу номеров на период с конца июля до начала августа.

Об этом Trend сообщил председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров. По словам главы AzTA, на конец июля традиционно приходится пик туристического сезона. В Баку в это время уровень заполнения гостиниц высок - 60-80 процентов. «Тем не менее, туристический сезон текущего года, а также проведение XV летнего Европейского юношеского фестиваля еще более увеличили спрос на отели. Накануне Игр отели в центре Баку заполнены, а некоторые пятизвездочные отели в центре на конец июля, начало августа заполнены на 100 процентов, поэтому эти отели прекратили продажи на этот период», - отметил Багиров.

Глава AzTA добавил, что в июле и на начало августа трех и четырехзвездочные гостиницы Баку, также обеспечили 70-80 процентную заполняемость номеров.

Председатель ассоциации также сообщил, что большинства мест в отелях забронированы туристами из арабских стран.

Напомним, что церемония открытия XV Европейских юношеских Олимпийских игр Летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля «Баку-2019» состоится 21 июля, церемония закрытия 27 июля.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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