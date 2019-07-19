Полад Бюльбюльоглу принял участие в церемонии открытия первенства мира по художественной гимнастике среди юниоров (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу по личному приглашению президента Федерации гимнастики Российской Федерации принял участие в церемонии открытия первенства мира по художественной гимнастике среди юниоров, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу посольства.

В ходе церемонии открытия министр спорта и молодёжной политики Ольга Голодец зачитала письмо президента России Владимира Путина в адрес участников мероприятия.

На церемонии открытия первенства, в котором принимают участия 62 сборные команды мира, включая Азербайджан, выступили мэр города Москва Сергей Собянин, президент Федерации гимнастики Российской Федерации Ирина Винер-Усманова и представитель Международного олимпийского комитета из Японии Моринари Ватанабе.

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