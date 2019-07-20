Госкомитет: Информация об учинении препятствий бизнесмену не соответствует действительности

20 июля 2019 17:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В ряде СМИ была расспространена информация, не соответствующая действительности, об учинении препятствий предпринимателю на таможенном посту Главного западного территориального таможенного управления "Красный мост", находящегося на границе с Грузией.

Как сообщили в субботу Trend из Государственного таможенного комитета (ГТК), согласно этой информации, мобильные телефоны, ввозимые в страну гражданином Азербайджана Сананом Нагиевым, были задержаны в таможенном посту «Красный мост» и с него потребовали пошлину, превышающую указанную в документах на товары.

Комитет сообщает, что Санан Нагиев 22 мая пытался ввезти в страну 200 мобильных телефонов различных моделей с заявленной стоимостью 32 тысячи 100 долларов. В ходе расследования было установлено, что реальная стоимость этих товаров составляет 46 080 долларов, и Санан Нагиев был уведомлен об этом. Нагиев выразил протест и обратился в Государственный таможенный комитет с жалобой.

“Несмотря на неоднократное приглашение в комитет, в процессе рассмотрения жалобы, он игнорировал наши обращения.

Вышеназванное лицо в добровольном порядке 18 июня текущего года оформило ввезенные мобильные телефоны, оплатив таможенную пошлину в размере 28 514,8 маната.

В ходе внутренней проверки было установлено отсутствие фактов правонарушений, грубых или неэтичных поступков со стороны таможенных органов и их сотрудников в отношении Санана Нагиева”, говорится в заявлении Госкомитета.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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