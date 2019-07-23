Агентство пищевой безопасности Азербайджана провело исследование

БАКУ/Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана подготовило исследование под названием "На что обращать внимание при покупке и потреблении сыра", сообщает в понедельник Trend.

Известно, что сыр, являющийся одним из основных молочных продуктов в нашем повседневном рационе, очень полезен. В его составе есть все элементы, необходимые для нормальной функции организма, в том числе белки, жиры и другие биологически активные вещества. Сыр также богат витаминами A, B, D, E и кальцием.

Сыр - высококалорийный продукт, образующийся в результате свертывания молока. Поскольку молоко и молочные продукты относятся к группе повышенного риска, потребители должны в обязательном порядке обращать внимание на некоторые моменты.

При покупке обязательно нужно обращать особое внимание на условия хранения, органолептические показатели сыра, потому что старый и некачественный сыр может стать причиной отравления.

Для сохранения пищевой ценности продукта, необходимо соблюдать строгие меры, таким образом, после покупки сыра нужно поместить его в холодильник. Для сохранения качества сыра, рекомендуется хранить его в собственном рассоле. При наблюдении каких-либо качественных изменений в рассоле, можно заменить ее обычной соленой водой. Упакованный сыр после вскрытия упаковки также должен храниться в своем рассоле.

Качественный белый сыр отличается плотностью и белизной. Белые сыры обычно сохраняют свои свойства в течение двух недель, а твердые сыры могут быть употреблены в течение нескольких недель.

При выборе сыра, в первую очередь нужно обращать внимание на хранении продукта в своем рассоле. Если сыр не хранился в соленой воде, это может ускорить процесс порчи продукта. Сыры обычно должны храниться в темном помещении, при температуре 2 - 4 градуса Цельсия.

Если сыр находится в вакуумной упаковке, то срок его хранения, при условии герметичности, один год. Целесообразно хранить сыр в стеклянной, металлической или керамической посуде.

При хранении голландского сыра следует соблюдать несколько иные правила. Так, после употребления, оставшуюся часть необходимо плотно закрыть полиэтиленом, чтобы исключить доступ воздуха. При воздействии воздуха ускоряется порча продукта.

Надо запомнить, что должна соблюдаться оптимальная температура, при хранении белых сыров и их видов, и оптимальная влажность - при хранении сыра “мотал” (бурдючного) и голландского сыра.

На упаковке сыра должен присутствовать товарный знак, название и адрес производителя, дата производства, вес товара. Сыр, с истекшим сроком годности нельзя употреблять в пищу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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