Сегодня в Азербайджане завершается выбор специальностей для приема в резидентуру

БАКУ/Trend/ - Сегодня в 23:59 завершается выбор специальностей для приема в резидентуру.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), кандидаты, выполнившие условия конкурса, должны до этого выбрать и подтвердить в своих электронных заявках специальности (в соответствии со специальностью базового высшего медицинского образования).

Не подтвердившие свои электронные заявки в течение указанного времени кандидаты, не будут допущены к конкурсу.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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