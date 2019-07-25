Информация о вырубке более 130 деревьев в Баку безосновательна – агентство

25 июля 2019 17:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Информация о том, что при строительстве дороги в Ясамальском районе Баку вырублено более 132 деревьев, безосновательна, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Как говорится в сообщении, Агентство проводит реконструкцию на участке ул. Шафаята Мехтиева протяженностью 800 м для выхода к парку Гусейн Джавида, а также, начиная от ул. Абдуррагим бека Ахвердиева до проспекта Строителей. «В соответствии с графиком, согласованным с надлежащими структурами, реконструкцию дороги планируется завершить до конца этого года. В связи с реконструкцией необходимо было пересадить зеленые насаждения с территории строительства. Поэтому, Государственное управление экспертизы министерства экологии и природных ресурсов дало заключение об их пересадке. Исполнение контролирует 11-е региональное управление экологии и природных ресурсов. До сегодняшнего дня обрезано и пересажено 45 деревьев. Поскольку снос жилых и нежилых площадей в зоне строительства еще не завершен, остаются и деревья вокруг этих строений. Число деревьев и кустарников, указанных в заключении экспертизы, как подлежащих пересадке, предусмотрено в соответствии с проектом, однако Госагентство автомобильных дорог внесло в него изменения, с целью сохранения зеленых насаждений. Часть деревьев, указанных в заключении экспертизы, расположена по обе стороны дороги, и в их пересадке необходимости нет. Деревья пересажены на плодородные орошаемые земельные участки, им оказывается агротехнический уход».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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