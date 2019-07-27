На автотрассе Баку-Губа проводятся ремонтно-восстановительные работы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На 132-километровом участке Баку-Гяндоб автотрассы Баку-Губа-госграница России в результате конструктивных ошибок, допущенных при строительстве дороги, и движения груженных крупнотоннажных автомобилей из Губы в Баку (67,82% всех транспортных средств) появились большие трещины и ухабы, что приводило к справедливому недовольству граждан и проблемам в движении автотранспортных средств, сообщает в субботу Trend.

В связи с этим Госагентство автомобильных дорог приступило к безотлагательным и комплексным работам на дороге.

Ремонтно-восстановительные работы проводятся на участках 130-53 км и 28-16 км трассы, начиная от территории Шабранского района, через Сиязанский и Хызинский районы в направлении Баку.

Работы уже завершены на отрезках 130-98 км, 83-70 км и 28-20 км дороги в направлении Баку.

В настоящее время работы проводятся на 98-83 км, 70-53 км и 20-16 км дороги.

Аналогичные работы проводятся в противоположном направлении.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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