МВД Азербайджана: Безопасность на спортивных соревнованиях и музыкальном фестивале была обеспечена на высоком уровне (ФОТО)

30 июля 2019 15:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники органов внутренних дел, которые работали в усиленном режиме с 20 по 28 июля, на высоком уровне обеспечили безопасность в период XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля, велогонок, прошедших с 22 по 25 июля, и музыкального фестиваля "ЖАРА". Об этом сказали Trend во вторник в министерстве внутренних дел.

Отмечается, что сотрудники ДПС во время фестиваля несли непрерывную службу для обеспечения своевременной и безопасной доставки спортсменов, делегаций на арены и в другие места проведения соревнований, а также с целью обеспечения встреч и проводов спортсменов и гостей мероприятий.

За время проведения соревнований не было зарегистрировано каких-либо ДТП, связанных с участниками мероприятий, говорится в сообщении.

(Текст: Турал Гараджаев)

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