Эти автомобили в Азербайджане дешевеют

31 июля 2019 16:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - После длительного застоя на автомобильном рынке Азербайджана наблюдается определенная активность. Об этом сказал Trend эксперт по вопросам имущества Вагиф Гусейнов.

По его словам, обычно в летние месяцы на автомобильном рынке повышается покупательная способность. В настоящее время покупатели в основном предпочитают автомобили с маленьким объемом двигателя.

"Потребность в автомобилях с объемом двигателя более трех литров очень низкая. На этом фоне наблюдается снижение цен на эти автомобили на 5-10 процентов, а цены на автомобили с небольшим объемом двигателя стабильны", - сказал Гусейнов.

Он отметил, что основной причиной подорожания автомобилей с маленьким объемом двигателя в последние 3-4 года был интенсивный рост числа компаний такси. Люди, ранее не имевшие автомобилей, стали покупать их для работы в качестве такси, что послужило подорожанию этих машин. "На сегодня же рынок такси уже заполнен, поэтому наблюдается определенная стабильность в ценах», - сказал Гусейнов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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