Институт языкознания о роли прессы в развитии языка

2 августа 2019 19:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В отличие от прошлого, сегодня в прессе растет тенденция создания новых слов и терминов, что способствует обогащению азербайджанского языка.

Об этом сказала Trend ведущий научный работник Института языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по филологии Тарана Шукюрлю.

По ее словам, одной из основных задач языковой политики в годы независимости, стало освещение проблем родного языка в прессе.

«На страже азербайджанского языка в первую очередь стоят средства массовой информации. Независимые органы печати, борющиеся за чистоту родного языка, развивают его письменную и устную культуру. Слова и термины, используемые в прессе, олицетворяют общественно-политическую ситуацию, уровень развития общества. Потому, что пресса пытается освещать все новости социума», - отметила Шукюрлю.

Также она подчеркнула, что с развитием науки, культуры страны, азербайджанский язык также обогащается, и превращается в язык аналитического мышления. Сегодня языковая политика является одной из составляющих государственной политики.

«Президент Ильхам Алиев в 2013 году утвердил государственную программу, которая в первую очередь создала условия для всестороннего развития азербайджанского языка», - добавила Шукюрлю.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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