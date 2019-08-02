В Азербайджане будет обновлена классификация специальностей профобразования.

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут проведены работы по обновлению классификации специальностей профобразования.

Об этом на пресс-конференции, посвященной правилам приема в учреждения профобразования, сказал замдиректора Государственного агентства по профессиональному образованию Амиль Алили, сообщает в пятницу Trend.

По словам замдиректора, большинство специальностей классификации не соответствует требованиям рынка труда. «Каждый год в классификацию включаются новые специальности. В прошлом году готовились кадры по 168 специальностям, еще раньше – по 176. Но все равно есть необходимость в обновлении классификации, и работы в этой сфере будут продолжены», - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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