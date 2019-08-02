В Азербайджане постоянно проводится мониторинг состояния здоровья сельхозживотных - Агентство

БАКУ /Trend/ - Для предотвращения инфицирования сельхозживотных сибирской язвой и другими опасными заболеваниями регулярно принимаются профилактические меры, несмотря на то, что с 2005 года в Азербайджане не фиксировалось случаев инфицирования скота сибирской язвой.

Об этом, как сообщает Trend, на пресс-конференции, посвященной вопросам проведения эпизоотических мероприятий, сказал глава отдела по контролю ветеринарных услуг и здоровья животных при Агентстве аграрных услуг Рамиз Салманов.

По его словам, мероприятия по предупреждению ящура проводятся только в прохладные месяцы. В первых двух кварталах этого года данные меры уже были проведены и продолжатся, когда спадет жара.

Что касается предупреждения заражения бешенством среди животных, в этих случаях в пределах участка заражения в обязательном порядке вакцинируются все животные, сказал Салманов.

Он отметил, что в стране постоянно проводится мониторинг состояния здоровья скота и в случае обнаружения какой-либо новой болезни Азербайджан незамедлительно извещает соседние страны. Аналогичным образом поступают и другие страны.

Салманов добавил при этом, что от проникновения вируса не застрахована ни одна страна. Из-за увеличения миграции между соседними странами в Азербайджане около пяти лет назад появился и обосновался в Кура-Аразском бассейне нодулярный дерматит. На сегодня от этого заболевания вакцинировано свыше 2,6 миллиона голов крупного и мелкого рогатого скота.

Как отметил в свою очередь главный консультант Агентства аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства Йолчу Ханвели, в этом году были проведены два мониторинга по предупреждению птичьего гриппа. Случаев заражения этой болезнью не обнаружено.

(Автор: Эльдар Джанашвили)