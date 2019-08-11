БТА в праздничный день работает в особом режиме (ФОТО)

11 августа 2019 19:49 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Во время праздника Гурбан с целью регулирования нормальной работы транспортных средств, в том числе автобусов, на городских дорогах Бакинское транспортное агентство принимает соответствующие меры, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу БТА.

Усилен контроль над въездными и выездными пунктами города, а так же на улицах и проспектах в районах автобусных остановок станций метро "Гянджлик", "20 января", "Нефтчиляр" и других мест столицы, где наблюдается плотные потоки транспортного движения.

В результате принятых мер на территории автобусных остановок были очищены от такси и других автомобилей, были значительно сокращены интервалы между автобусами, а так же обеспечено безопасное и беспрепятственное использование населением общественного транспорта.

«Призываем участников быть бдительным и придерживаться правил дорожного движения».

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