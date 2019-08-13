Главное управление по борьбе с организованной преступностью провело в Ширване спецоперацию (ФОТО)

13 августа 2019 14:29 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью осуществили ряд успешных операций по задержанию за незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на МВД, на основе поступившей информации был задержан житель города Ширван Надир Бабаев.

При досмотре в его спортивной сумке был обнаружен и изъят один автомат "Калашникова", магазин и семь патронов. Задержанный признался, что оружие и боеприпасы принадлежат ему.

В результате другой операции задержан житель Ширвана Амид Абдуллаев. При личном досмотре задержанного был обнаружен и изъят пистолет "Макарова" в рабочем состоянии.

По обоим фактам в Главном управлении возбуждены уголовные дела. В отношении задержанных суд избрал меру пресечения арест.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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