В Азербайджане обнародован объем автобусных пассажироперевозок в дни праздника Гурбан

14 августа 2019 15:37 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Во время праздника Гурбан с восьмого по 13 августа посредством 56 автовокзалов и комплексов автостанций республики всего перевезено 96747 пассажиров.

Об этом сказала пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова, передает в среду Trend.

Она отметила, что 18365 пассажиров вчера вернулись из регионов в столицу.

"В целом, в праздничные дни ежедневно осуществлялось до 450 рейсов. Регулярные рейсы составили 250 из них, нерегулярные - 200, а около 40 автобусов были привлечены к международным перевозкам", - сказала пресс-секретарь.

Аллахъярова отметила, что по сравнению с прошлыми годами, во время праздничных дней в этом году наблюдалось увеличение числа пассажиров, следующих из Азербайджана в Москву, Батуми и Стамбул.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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