Завтра в Азербайджане ожидается до 40 градусов жары

БАКУ/Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье. В Баку и на Абшеронском полуострове завтра установится солнечная погода, ветер юго-восточный. Температура воздуха составит ночью 19-23 градуса, днем - 30-34 градусов тепла, сообщили в субботу Trend в национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов.

На пляжах Абшерона ожидается юго-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 24-25, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 25-26 градусов тепла.

В Нахчыванской АР в основном без осадков. Ветер восточный. Температура воздуха ночью 18-23, днем - 35-40 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: в Ханкенди, Шуше, Ходжалы, а также в Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбаджарском, Дашкесанском и Гядабейском районах в основном без осадков. Ветер восточный. Температура воздуха ночью 14-18 градусов, днем - 23-28 градуса тепла.

В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах в основном без осадков. Ветер восточный. Температура воздуха ночью 20-24 градусов, днем - 32-37 градуса тепла.

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском, Гусарском районах также в основном без осадков. Ветер восточный. Температура воздуха ночью - 17-22, днем - 30-35 градусов тепла, в горах ночью - 12-17 градусов, днем - 21-26 градусов тепла.

В Центральном Аране: в Мингячевире и Ширване, а также Евлахском, Гёйчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейляганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Гаджигабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах в основном без осадков. Ветер восточный. Температура воздуха ночью - 19-24 градуса, днем - 33-38 градусов тепла.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах в основном без осадков. Ветер восточный. Температура воздуха ночью 20-23, днем - 29-34 градусов тепла. В горах ночью - 15-20, днем - 24-29 градусов тепла.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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