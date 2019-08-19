В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция автомобильных дорог

19 августа 2019 20:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана, Государственное агентство автомобильных дорог осуществляет реконструкцию дороги Джибир-Хазра-Муджуг-Судур в Гусарском районе.

Общая протяженность дороги, охватывающей 14 населенных пунктов, составляет 46 километров, передает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

Эта дорога с грунтовой основой и гравийным покрытием относится к четвертой технической категории. В результате продолжительной эксплуатации и воздействия естественных факторов на дороге образовались выбоины и профильная деформация.

Согласно проекту, 36 километров дороги будет покрыт асфальтобетоном, а 10 километров гравием. В рамках работ деформированные участки выкапываются, неровности заполняются грунтом и утрамбовываются, таким образом ремонтируется и восстанавливается дорожная основа.

Согласно технологической последовательности, после этих работ будет продолжено создание дорожной основы с применением щебня. Далее после нанесения соединительного битумного покрытия были начаты работы по укладке двухслойного асфальтобетона на площади 220 тысяч квадратных метров.

Взамен старых водоотводных труб будут установлены 46 железобетонных труб, в двух местах планируется строительство прямоугольных водоводов и в двух точках железобетонных мостов.

На завершающем этапе проекта в целях надлежащей организации движения планируется установка дорожных знаков и информационных табло, указателей километража, сигнальных опор, а также нанесение дорожной разметки.

Отметим, что реконструкция дороги Джибир-Хазра-Муджуг-Судур Гусарского района обеспечит комфортное передвижение населения, улучшит транспортное сообщение между восемью населенными пунктами с общим количеством населения порядка 85 тысяч человек и районным центром. Также это послужит развитию в регионе туризма и сельского хозяйства.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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